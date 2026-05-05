Двама от ранените при атаката с нож във Варна са били оперирани в понеделник, тъй като състоянието им е било доста тежко. Те бяха намушкани с нож от жена на 47 г. от Литва.

Става дума за мъж и жена със сериозни прободни рани в областта на гърдите, които са в реанимацията на болница "Света Анна". Другите двама, които също са били нападнати, са с по-леки порязвания и са освободени за домашно лечение.

47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна вчера. Нападателката бе задържана от полицията.

Жената е влязла с нож в магазин за хранителни стоки на улица "Подвис" и започнала да напада. Задържана е от полицията.

Ранила е общо четирима души.

По случая е образувано досъдебно производство.