Двама от ранените при атаката с нож във Варна са били оперирани в понеделник, тъй като състоянието им е било доста тежко. Те бяха намушкани с нож от жена на 47 г. от Литва.
Става дума за мъж и жена със сериозни прободни рани в областта на гърдите, които са в реанимацията на болница "Света Анна". Другите двама, които също са били нападнати, са с по-леки порязвания и са освободени за домашно лечение.
47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна вчера. Нападателката бе задържана от полицията.
Жената е влязла с нож в магазин за хранителни стоки на улица "Подвис" и започнала да напада. Задържана е от полицията.
Ранила е общо четирима души.
По случая е образувано досъдебно производство.
