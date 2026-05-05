Представители на ГЕРБ-СДС влязоха на консултации при държавния глава Илияна Йотова преди връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. За срещата с президента дойдоха Томислав Дончев, Рая Назарян и Йорданка Фандъкова.
"Най-важното за нас е България да има редовно правителство", бяха първите думи на Дончев.
По-късно предстои държавният глава да разговаря с представители на парламентарните групи на „Движение за права и свободи – ДПС“, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.
По-рано днес президентът Йотова се срещна с парламентарната група на „Прогресивна България“.
