Президентът Илияна Йотова започна консултации с представители на парламентарните групи в 52-рото Народно събрание.

Първи на разговори при нея са представителите на най-голямата парламентарна сила – „Прогресивна България“.

За срещата с президента дойдоха председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов и депутатите Гълъб Донев, Антон Кутев и Владимир Николов.

Докато Йотова разговаряше се представителите на „Прогресивна България“, навън прелитаха военни самолети, които са част от подготовката за 6 май.

Служебното правителство се справи донякъде, но не достатъчно, за да помогне на най-бедните и уязвимите, посочи Йотова.