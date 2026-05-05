“Бургас е на прага на нещо наистина голямо – за първи, а може би и единствен път в живота ни ще бъдем домакини на старта на Giro d’Italia.

Няма по-голяма директна реклама от тази – събитие с аудитория десетки милиони зрители пред телевизионните екрани и хиляди на място! И всичко започва при нас! Защото милиони зрители по света ще включат телевизорите си още от старта и тук – ще бъдат най-добрите колоездачи, с милиони последователи и фенове”, заяви кметът на Бургас Димитър Николов ден преди града да приеме мащабното спортно събитие.

“Това е събитие от световен мащаб, което ще постави нашия град пред очите на зрители по цял свят. Да, ще има временни затруднения – в трафика, в придвижването, в паркирането. Но това е цената да бъдем част от този световен формат и най- вече да привлечем внимание към Бургас.

Постарали сме се да осигурим буферни паркинги, безплатна синя зона в определени дни, организация за социални и спешни услуги. Запознайте се с тях! На сайта на Общината, в специалното приложение, в go to burgas.

Вече забелязвате първите групи туристи по улиците. С всеки изминал ден ще се увеличават многократно.

И това е нашият шанс да покажем гостоприемен Бургас, за да се върнат отново като туристи.

Много ми се иска да превърнем тези дни в празник. Излезте навън, доведете децата си, усетете емоцията от живия спорт, от енергията на хилядите гости и участници. Такива моменти не се случват често.

Благодаря на всички – институции, бизнес, общности и всеки един от вас, който с разбиране и ентусиазъм ще бъде част от това преживяване. Благодаря и на държавата, за осигурените средства за обезпечаване на голяма част по организацията.

Нека покажем, че Бургас и България са на световната сцена – уверено и с гостоприемство., добави кметът Николов.