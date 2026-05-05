Данък върху платената еротика събира Националната агенция за приходи (НАП). В резултат на действията на данъчните, доходи в огромни размери от еротични видеа са обложени с данъци. През изминалата година е проведена кампания спрямо хора, които са получили доходи чрез платформа за споделяне на видеосъдържание за възрастни, като чрез различни канали (в хода на контролни производства, информационни телефонни кампании, електронни съобщения), са изпратени покани до създатели на съдържание да декларират получените от платформата доходи. В резултат на изпратените покани са декларирани доброволно доходи в общ размер 13 314 589 лв., пише в отчета на НАП за миналата година.

На 6 човека, създатели на съдържание в тази платформа, са издадени ревизионни актове, с които са установени допълнителни задължения в общ размер 178 хил. лв. През 2025 г. са приключили и 10 проверки за установяване на факти и обстоятелства на хора, които са получили доходи от други онлайн платформи, в резултат на които доброволно са декларирани доходи в общ размер 1,9 млн. лв. и са внесени 158 485 лв. дължими данъци и осигуровки.

От НАП събират данъци не само за доходи от платени видеа в онлайн платформи, а и за получени пари от инфлуенсъри, които рекламират продукти в социалните мрежи. През миналата година са възложени 142 контролни производства на хора, които са получатели на доходи от създаване на съдържание в интернет чрез публикуване на постове и съдържание в техни канали в различни социални мрежи - Youtube.com, Instagram.com, TikTok, OnlyFans.com и др.

Засилен остава контролът от страна на данъчните върху хората, извършващи електронна търговия, което е свързано с нарастване броя на извършваните онлайн продажби на стоки и услуги. През миналата година от НАП са предприети контролни действия спрямо хора, които не са декларирали доходи от тази дейност - възложени са 612 ревизионни производства и 4715 проверки. В резултат на приключилите през годината 442 ревизии са установени допълнително задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски общо в размер над 9,196 млн. лв. В хода на контролните производства са направени и доброволни корекции на подадени данъчни декларации, като е деклариран допълнително данък в общ размер над 1,38 млн. лв.

В предварително попълнените годишни данъчни декларации за получените доходи са включени получените от хората суми от наложен платеж за изпратени пощенски пратки, за които НАП получава информация от куриерските компании. След приключване на кампанията за подаване на декларациите през миналата година е направен анализ, при който е установено, че 11 345 човека са декларирали в подадените декларации доход, съответстващ изцяло на размера на предварително попълнената в декларациите им сума на получените от тях пари от наложен платеж. Общата сума на декларираните облагаеми доходи е 59,8 млн. лв., а общата сума на декларирания данък върху доходите е 6,3 млн. лв.