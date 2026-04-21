Нуклеарната медицина често звучи мистериозно за пациентите, но в Комплексния онкологичен център в Бургас тя е ежедневие, изпълнено с прецизност и надежда. Тук екипът, воден от Началника на отделението д-р Тусчиева, работи на границата между физиката и медицината, за да открие отговорите, които никой друг метод не може да даде.

07:30 ч. – Пулсът на „Горещата лаборатория“

Денят започва, докато градът още се събужда. За лекарите-специализанти д-р Христова и д-р Бенчева първата задача е най-отговорната – съвместната работа с химиците по приемането и подготовката на радиофармацевтиците. Това са специални вещества, които „маркират“ болните клетки в тялото.

Под методичното ръководство на д-р Тусчиева, дозите се изчисляват с математическа точност. Тук професионализмът е въпрос на строги правила за безопасност и индивидуален подход – всяка субстанция е приготвена специално за конкретния пациент под стриктен контрол.

08:00 ч. – Лице в лице с пациента

Когато първите пациенти пристигнат, идва ред на най-важната част от работата – емпатията. Д-р Христова и д-р Бенчева са първите, които посрещат уплашените хора. Младите специализантки отделят време да обяснят на разбираем език: „Това изследване не боли. Веществото, което ви инжектираме, ще ни помогне да видим „картата“ на вашето здраве.“ Тяхното спокойствие и опитът на д-р Тусчиева са първата крачка към успешното диагностициране.

14:00 ч. – „Детективската“ работа пред екраните

Следобедът е време за тишина и концентрация. В залата за разчитане д-р Тусчиева, заедно с д-р Христова и д-р Бенчева, се превръщат в изследователи. Те наслагват образи и анализират резултати. Това е моментът, в който се вземат решенията, определящи бъдещото лечение. Младите лекари се учат от своя Началник не само как да гледат образите на екрана, но и как да мислят клинично, поставяйки съдбата на човека над всичко.