На 26 април от 12:00 часа в зала „Тончо Русев“ на Културен дом НХК ще се проведе хоров концерт „Бургас пее“, част от X национална инициатива на Българския хоров съюз „България пее“. Събитието е посветено на 100-годишнината от създаването на Българския хоров съюз.

Това е поредното издание на концерта в Бургас, което се реализира с подкрепата на Община Бургас в рамките на инициативата и в подкрепа на кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2032 година.

В концерта ще вземат участие утвърдени хорови състави от Бургас, сред които смесен хор „Родна песен“, вокална формация „Морски песъчинки“, смесен хор „Бургас“, народен хор „Трепетлика“, детски хор „Милка Стоева“, женски народен хор при ПФА „Странджа“, хор „Ми з Украйна“, както и женски хор „Ангира“ при НЧ „Фар 1946“.

Събитието има за цел да популяризира хоровото изкуство и да събере на една сцена изпълнители от различни поколения, обединени от любовта към музиката.

Входът за концерта е свободен.

Община Бургас кани всички жители и гости на града да се насладят на богатата музикална програма и да станат част от този празник на хоровото изкуство.