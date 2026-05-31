България спечели отборната титла при жените, а ансамбълът завърши на шесто място в многобоя на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Националките Стилияна Николова и Ева Брезалиева, заедно с ансамбъла в състав София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова, събраха общо 277.600 точки от десетте си изигравания и донесоха на България европейската отборна титла при жените.

На второ място остана Израел с 274.650 точки, а трета се нареди Русия със същия актив. В челото на класирането са още Испания, Германия и Италия.

Ансамбълът остана шести след грешки във второто съчетание



Българският ансамбъл, воден от Весела Димитрова, завърши шести в многобоя със сбор от 49.750 точки.

Възпитаничките на Димитрова изиграха стабилно композицията си с пет топки и получиха 26.650 точки (13.0 трудност, 6.150 изпълнение, 7.500 артистичност), което им отреди пета оценка на този уред.