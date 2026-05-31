Временно е ограничено движението по Подбалканския път I-6 в участъка между Карлово и Калофер заради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура".

Инцидентът е станал при километър 271 на входа на Калофер. Към момента движението в района е преустановено, а водачите изчакват на място.

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и да следват указанията на органите на реда. Причините за катастрофата и информация за пострадали към момента не се съобщават.