В рамките на проведената през изминалото денонощие специализирана полицейска операция за контрол по Закона за движението по пътищата са проверени 16 319 моторни превозни средства.

В рамките на деня са установени общо 44 водачи, управлявали след употреба на алкохол. От тях 23 са били с концентрация между 0,5 и 1,2 промила, а 21 - с над 1,2 промила. Двама водачи са отказали проверка.

При проверките са засечени и 7 водачи, управлявали под въздействието на наркотични вещества или техни аналози, като още двама са отказали да бъдат тествани.

Осъществен е контрол върху 21 700 водачи и пътници. За констатирани нарушения са издадени 3963 фиша и са съставени 431 акта за административни нарушения.

Основният фокус на акцията е бил предотвратяване на шофиране след употреба на алкохол или наркотични вещества, както и недопускане на неправоспособни водачи зад волана.