Национален тест на системата за предупреждение BG-ALERT ще се проведе на 2 юни от 11:00 до 11:30 ч. Това съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

Проверката започва час преди традиционното задействане на сирените в Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България. Целта е да се тестват компонентите на системата през специалния тестов канал. Първоначално изпитанието беше планирано за 1 април, но беше отложено.

От МВР уточняват, че получаването на съобщенията зависи от индивидуалните настройки на мобилните телефони и изисква предварително активиране на тестовия канал. Внедряването на системата премина през няколко етапа на тестване още през 2023 г.

Точно в 12:00 ч. в цялата страна ще прозвучи двуминутен сиренен сигнал в памет на героите. Денят на Ботев, който се отбелязва с различни прояви, е обявен за такъв с решение на Министерския съвет от 1993 г.

По време на сирените пешеходците и превозните средства трябва да спрат движението си в знак на почит.