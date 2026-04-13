Водач на товарен камион блокира движението по АМ "Хемус" в посока София, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

Той умишлено спрял в тунел "Витиня". При пристигането на екипите на пътноподдържащото дружество, мъжът отказал да съдейства за това камиона да бъде изтеглен от тунела.

От МВР посочват, че той е отказал да измести или да осигури достъп до пътното средство. Наложило се е служителите на реда да се намесят, за да се възстанови трафика по АМ "Хемус" и да не се възпрепятства пътуването на всички останали шофьори.

Мъжът е задържан. ИА "Автомобилна администрация" проверява дейността на транспортното дружество.

Държавата ще отговаря с цялата си сила на всяка провокация и няма да позволи българите да стават заложници, посочват от АПИ.