Световноизвестният български актьор и продуцент Юлиан Костов е официалният водещ на благотворителния "Мач на Надеждата", обявиха от фондация "Стилиян Петров". Той ще води феновете през вълнуващата програма на терена на стадион "Лазур". Шоуто ще се проведе на 6 юни 2026 г. от 17:00 ч. в Бургас.

Актьоръг, който направи фурор на международната сцена с ролите си в хитовия сериал на HBO "Белият лотос", фентъзи поредицата на Netflix Shadow and Bone и като емблематичния злодей Владимир Макаров в играта Call of Duty: Modern Warfare III, ще се погрижи за доброто настроение на публиката в Бургас.

Организаторите напомнят, че билетите за "Мача на Надеждата" са в продажба и могат да бъдат закупени по следните начини:

Онлайн: В мрежата на Eventim.bg.

В партньорската мрежа на Eventim: Бензиностанции OMV, магазини „Технополис", книжарници Orange и Office 1.

На място в Бургас: Физическите каси на „Часовника" и касата на Операта.

Виртуални билети: За хората, които няма да успеят да присъстват на стадиона, но искат да подкрепят каузата, в сайта на Eventim са достъпни и виртуални билети-дарения.

Припомняме, че всички събрани средства от инициативата ще бъдат дарени в подкрепа на Комплексния онкологичен център в Бургас, за лечението на българските футболни легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.

За каузата е активна и SMS кампания чрез изпращане на съобщение с текст DMS STAN на кратък номер 17 777 (за абонати на А1, Yettel и Vivacom).