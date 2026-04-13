Трета поред катастрофа е станала на автомагистрала "Хемус", като всички инциденти са в района преди тунелите. По информация на пътуващи, ситуацията в посока София е изключително натоварена.

Километрични задръствания при тунелите

Сериозни задръствания са се образували около тунелите "Витиня", "Топли дол" и "Ечемишка".

Едното струпване на автомобили започва от тунел "Топли дол" и продължава до тунел "Витиня", а друго – почти от района на бензиностанция "Лукойл" преди тунел "Ечемишка".

Шофьори описват обстановката като изключително тежка, с почти спряло движение в участъците.

Временно движението в тунел "Витиня" на автомагистрала "Хемус" в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради аварирал камион.

Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Изчаква се пътна помощ, която да изтегли тежкотоварния автомобил от пътното съоръжение. Камионът е аварирал в тунел и няма възможност за обходен маршрут.

Верижна катастрофа и на АМ "Тракия"

Междувременно се съобщава и за верижна катастрофа с шест леки автомобила на 76-77 км от автомагистрала "Тракия" в посока София.

Инцидентът е станал в лявата лента, като към момента няма информация за пострадали. Вследствие на удара се е образувало значително задръстване.

По данни на пътуващи, движението по автомагистрала "Тракия" в посока София е почти изцяло блокирано, като колоната от автомобили започва още от 80-ия километър.

Шофьорите се призовават да се движат с повишено внимание и да предвидят повече време за пътуване.