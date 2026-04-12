Великден настъпи и все повече попадаме в плен на магията и вълненията покрай този светъл християнски празник.



Ето и поверията, свързани с първото червено яйце, което боядисваме преди Великден.





Една от най-широко приетите традиции на Великден е боядисването на първото яйце в червен цвят. С него домакините „мажат“ бузките и челата на децата, благославяйки ги с пожелания за здраве и късмет.







След това първото яйце се поставя пред иконата у дома или в кандило, където може да остане до следващата година.



Някои хора занасят първото червено яйце в църквата на самия Великден , но други го запазват чак до следващия празник.



Според традиционните вярвани я по него може да се гадае каква година изпращаме, както и какво ни очаква през идната. Освен това се смята, че червеното яйце ще донесе късмет и берекет у дома, както и ще го пази от зли сили и неприятели.



В различните краища на България има различни поверия и ритуали, свързани с миналогодишното великденско яйце.



Обикновено то се пази до Велики четвъртък на следващата година, когато е и първият ден, в който може да се боядисат новите яйца за празника.



В миналото хората не спирали да вярват в силата на червеното яйце през цялата година, като на някои места дори го поставяли под възглавницата на детето, ако било болно.

Тъй като градината у дома е била основен източник на прехраната на семейството, домакините често заравяли миналогодишното яйце в двора, за да донесе плодородие. Ако нямате градина, но искате да спазите този обичай, можете да го заровите близо до някое дърво. Други вярват, че по яйцето може да се гадае к аква година ни очаква, затова го разчупват. Ако яйцето се е запазило здраво, това се смята за знак, че ви очаква добра и щастлива година. Изгнилото и почерняло отвътре яйце пък се смята за лоша поличба. След това яйцето се хвърля в течаща река, а най-добре е, ако по същото време вали дъжд.



Вярва се, че ако черупката на яйцето е леко пукната, значи в дома са влизали недоброжелатели. Ако пък жълтъкът му е изсъхнал и го чувате при разклащане на яйцето, значи то е попило болести и злини от дома и така е предпазило цялото семейство.



Може да се чудите дали едно яйце, сварено преди година, не се вмирисва за толкова дълъг период. В случай че черупката му е цяла, няма да имате никакъв проблем с това.



Ако все пак това ви притеснява, може да го държите в хладилника или фризера до следващия Великден.