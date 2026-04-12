Великден настъпи и все повече попадаме в плен на магията и вълненията покрай този светъл християнски празник.
Ето и поверията, свързани с първото червено яйце, което боядисваме преди Великден.
Една от най-широко приетите традиции на Великден е боядисването на първото яйце в червен цвят. С него домакините „мажат“ бузките и челата на децата, благославяйки ги с пожелания за здраве и късмет.
След това първото яйце се поставя пред иконата у дома или в кандило, където може да остане до следващата година.
Някои хора занасят първото червено яйце в църквата на самия Великден, но други го запазват чак до следващия празник.
Според традиционните вярвания по него може да се гадае каква година изпращаме, както и какво ни очаква през идната. Освен това се смята, че червеното яйце ще донесе късмет и берекет у дома, както и ще го пази от зли сили и неприятели.
В различните краища на България има различни поверия и ритуали, свързани с миналогодишното великденско яйце.
Обикновено то се пази до Велики четвъртък на следващата година, когато е и първият ден, в който може да се боядисат новите яйца за празника.
В миналото хората не спирали да вярват в силата на червеното яйце през цялата година, като на някои места дори го поставяли под възглавницата на детето, ако било болно.
Тъй като градината у дома е била основен източник на прехраната на семейството, домакините често заравяли миналогодишното яйце в двора, за да донесе плодородие. Ако нямате градина, но искате да спазите този обичай, можете да го заровите близо до някое дърво. Други вярват, че по яйцето може да се гадае каква година ни очаква, затова го разчупват. Ако яйцето се е запазило здраво, това се смята за знак, че ви очаква добра и щастлива година. Изгнилото и почерняло отвътре яйце пък се смята за лоша поличба. След това яйцето се хвърля в течаща река, а най-добре е, ако по същото време вали дъжд.
Вярва се, че ако черупката на яйцето е леко пукната, значи в дома са влизали недоброжелатели. Ако пък жълтъкът му е изсъхнал и го чувате при разклащане на яйцето, значи то е попило болести и злини от дома и така е предпазило цялото семейство.
Може да се чудите дали едно яйце, сварено преди година, не се вмирисва за толкова дълъг период. В случай че черупката му е цяла, няма да имате никакъв проблем с това.
Ако все пак това ви притеснява, може да го държите в хладилника или фризера до следващия Великден.
