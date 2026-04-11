Започна Пасхалната служба, отслужена от Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит Арсений, в катедралния храм „Св. Св. Кирил и Методий“ в Бургас. Православните християни вече се стичат към църквите в морския град, за да посрещнат Възкресение Христово и да отнесат част от огъня вкъщи.

Тази нощ по линии Б11 и Б12 ще бъдат извършени извънредни курсове с часове на тръгване от начална спирка 00:30 часа. Линиите обслужват основните спирки в кварталите „Изгрев“, „Славейков“ и „Меден рудник“, както и спирки на възлови места в града – УМБАЛ, ул. „Демокрация“, бул. „Булаир“, като се очаква автобусите да бъдат в района на жп гара/Транспортна болница приблизително около 00:45-00:50.

В тези курсове пътниците ще могат да пътуват безплатно!

Клиентите на градския превозвач могат да се възползват и от нощната линия, която осигурява транспортно обслужване на пътниците всяка нощ в интервала от 23:30 до 04:00 ч. Линията свързва централната част на града с комплексите „Меден рудник“, „Зорница“, „Изгрев“ и „Славейков“.

С оглед осигуряване на безопасно и комфортно пътуване, от транспортното дружество призовават гражданите да не внасят запалени свещи в пътническите салони на автобусите!

На 12 април, неделя, в парка в ж.к. „Изгрев“ е предвиден Великденски концерт с участието на оркестър „Жарава“ със солисти Лазар Налбантов и Ирена Станкова, ДТА „Звездичка“ и ФТС „Зорница“ с ръководител Николай Парушев. Негов организатор е НЧ „Изгрев 1909“ – Бургас.