Юни ще започне с динамично време и валежи с проливен характер и гръмотевици и условия за градушки в Западна и в Северна България. В периода от 1 до 5 юни интензивни валежи/ около 40, 60 л/м2 се очакват в западните и в централните райони, с дневни температури достигащи от 29 до 31 градуса. От 6 до 8 се очаква затопляне/ температури надвишаващи 33 градуса в традиционно най топлите части от страната.

От 9 до 11 юни се очакват валежи в в цялата страна, по-съществени в западните райони, условия за силни гръмотевични бури и градушки.

Нови превалявания, придружени от активна гръмотевична дейност се очакват от 11 до 13 юни, главно в източната половина от страната. Очаква се захлаждане и температури под 28 градуса.

От 14 до 17 юни се очаква затопляне/ температури надвишаващи 33 градуса. Ще задържи предимно слънчево, с превалявания в планините от югозападните райони.

В периода от 18 до 20 юни интензивни валежи / около 40, 60 л/м2 се очакват в северната половина от страната.

През третата десетдневка валежите с летен характер ще бъдат често явление. В периодите 21, 22 юни, и от 29 до 30 юни има условия за силни гръмотевични бури и условия за градушки. От 23 до 28 юни ще има повече слънце с температури от 30 до 35 градуса.

Средните климатични максимални температури за месец юни са между 25 и 28 градуса, а средните минимални : между 13 и 15 градуса. Сухият периоди за месеца е между 21 и 30 юни, а валежният период : от 1 до 21 юни. Количества валежи : от 50 до 90 л/м2, в северозападните райони до 106 л/м2. Юни е първият летен месец и тази година ще посрещнем лятото на 20 юни.

За по-голямата част от страната юни е най-дъждовният месец за годината. Средната сума на валежите в извън планинската част е между 48 и 130 л. на кв. м. Причина за обилните дъждове е честото нахлуване на хладен и влажен океански въздух. При такива обстановки падат краткотрайни, но интензивни валежи, придружени от гръмотевици, а градушките са често явление. През този месец условията за неблагоприятни атмосферни явления, като градушки, проливни валежи и наводнения са най-големи от всички летни месеци.

Градушките не са разпределени равномерно в различните части на страната. Всяка година от градушка се засягат над 2000 населени места и нанасят щети върху около 2,5 млн дка обработваема земеделска площ. има нанесени щети от градушки. Най-често това се случва по линията Видин - Свиленград. В източната половина от страната град пада сравнително рядко.

ГЕОМАГНИТНА ПРОГНОЗА

Без магнитни бури на Балканите

Повишение на геомагнитната активност се очаква през периодите 9 до 12 юни ; от 22 до 25 юни, като около 10, 11 юни има условия за геомагнитни бури. На Балканите магнитни бури не се очакват.

Народна Метеорология

Ако на Петровден духа вятър, по Коледа ще вали сняг

Каквото е времето през юни, такъв ще е декември. Когато на Еньовден /24 юни/ овчарското куче лежи свито на кълбо, ще има много студена зима, а ако е проснато, зимата ще е мека. Ако на Петровден /29 юни/ духа вятър, по Коледа ще вали сняг. Народната метеорология включва прогнози за времето, които са основани на традиционните познания и наблюдения върху движението на небесните тела, атмосферните явления, поведението на животните, състоянието на дърветата и растенията. Любопитен факт - в София най-студено е било на 3 юни 1918 г. - 4,2 градуса, а най-топло на 27 през 1982 година 37, 2 градуса.