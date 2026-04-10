В Бургас изграждат студентски високотехнологичен кампус, който ще се използва от всички университети в града. Комплексът включва пет сгради с общежития за преподаватели и студенти, научни лаборатории, мултифункционални конферентни, лекционни и учебни зали. Към него са предвидени още обучителен и спортен център със зали за тренировки по волейбол и баскетбол, фитнес и лекоатлетическа писта, както и зарядни станции за електрически автомобили и велосипеди.

Нов филиал на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ отваря врати от академичната 2026/2027 година. Той е пети поред на столичен вуз край морето. В Бургас вече са разкрити филиал на НАтФИЗ, НХА, Минно геоложкият университет, СУ "Св. Климент Охридски".

Министърът на образованието и науката проф. Сергей Игнатов бе в Бургас и обсъди бъдещето развитие на новооткрития с решение на Министерския съвет филиал, с кмета на Димитър Николов и с ректора на Националната музикална академия проф. Сава Димитров.

Филиалът в Бургас предлага обучение в редовна и задочна форма в професионално направление „Музикално и танцово изкуство“. В редовната форма ще се развиват специалности като класическо, поп и джаз пеене, фолклорно пеене, класическа китара, кавал, гайда, гъдулка, тамбура, както и поп и джаз китара и бас китара. Задочната форма ще предлага обучение по балетна педагогика и фолклорна хореография.