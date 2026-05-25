България е втора в Европейския съюз по ръст на цените на дизела през април, сочат данните на Евростат. Цената на този вид гориво у нас е скочила само за месец с 19,5%. По поскъпване на дизела ни бие само Словения, където повишението е с 23,5%. След нас пък е Кипър с ръст на цената от 18%. Средното поскъпване за целия ЕС е 7,9%.

Най-малко поскъпване на дизела е регистрирано в Полша (+1,9%) и Румъния (+2,3%).

При цените на бензина има по-умерен ръст през април. Някои европейски страни дори отчитат леко поевтиняване. 23 държави от ЕС обаче регистрират повишение, сред тях е и България. При поскъпването на бензина отново води Словения с ръст на цената от 12,9%. Втората е Словакия с повишение от 11,1 на сто. България се нарежда трета със скок от 9,1%.

Държавите, където е отчетено поевтиняване, са три

Цените са паднали най-силно в Полша - с 6,1%. Испания отчита поевтиняване с 4,6%, а Румъния - с 1,2%. Средно за ЕС цените на бензина са скочили през април с 2,4%.

Април е поредният месец с поскъпване на горивата, причинено от войната срещу Иран и блокирането на Ормузкия проток. Цените в Европейския съюз се покачиха и през март - дизелът средно с 19,1%, а бензинът средно с 10,6% спрямо февруари.

У нас средната цена на бензиностанциите се изчислява от Националната агенция за приходите. Последната стойност на бензина е 1,70 евро за литър, което е с 6 цента по-малко спрямо началото на месеца. Бензинът А95 обаче върви нагоре. Неговата цена вече достига 1,53 евро за литър при 1,48 евро в началото на май.

Заради увеличените цени на горивата хората с най-ниски доходи могат да се възползват от месечни компенсации в размер на 20 евро. Програмата е в сила до края на юни, след това се очакват други мерки за подпомагане.