В събота в полунощ, когато всички християни ходят в църквата, не забравяйте дебелото яке.

"Събота вечерта бъдете добре облечени. Температурите точно в полунощ няма да бъдат повече от 3 градуса. На места може да достигнат 4-5 градуса. Ще има и лек ветрец", каза пред bTV климатологът проф. Георги Рачев.

Той обаче продължи с добри новини. Очакваните валежи от дъжд и сняг вероятно ще се разминат и няма да бъдат с интензивността, с която бяха предвидени преди няколко дни.

"Тези простотии с дъждове, снегове лека полека се размиха в най-близките прогнози. Очаква се евентуално на отделни места да прекапе. Успеваемостта обаче е 30-40%, което е нищо. За всеки случай – едно малко сгъваемо чадърче", препоръча Рачев.

По думите му Разпети петък може би ще бъде най-студеният ден от поредицата почивни дни.

Кога идва топлото?

"Към 22-23 април се очакват много хубави, типично пролетни температури – минималните ще са над 7-8 градуса, а максималните – 15, дори 20 градуса. Лек поток от юг ще повиши температурите, особено в неделния ден. Сутрешните температури ще бъдат между 1 и 4 градуса", допълни климатологът.

Проф. Рачев посочи, че това е последният напън на желанието на студеното време да остане – поне докъм 20-25 април.