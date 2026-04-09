Светкавица удари самолет над Варна, става ясно от снимка на Станислав Веселинов Манолов, публикувана във Facebook страницата на Meteo Balkans.

Няма щети и пострадали. Става дума за товарен самолет (Boeing 747-443) на Atlas AIR. Инцидентът е станал по време на излитане от летището във Варна.

По първоначална информация самолетът е попаднал в зона с гръмотевична активност малко след излитане. Въпреки удара от мълния, екипажът е запазил пълен контрол над самолета, съобщи специализираният сайт за метеорология.

Подобни инциденти не са необичайни и съвременните самолети са проектирани така, че да издържат на удари от мълнии, уточняват авиационните власти. Летателните съдове са проектирани така, че електрическият заряд да премине по корпуса, без да засегне критични системи.