В миналото жените приготвяли не само едно–две ястия, а цяла палитра от вкусове — солено, сладко, меко, хрупкаво — така че трапезата да изглежда като картина на бъдещето. Смятало се, че колкото по‑богата и разнообразна е масата, толкова по‑плодородна ще бъде следващата година.

Тази символика отразява вярата, че домът ще бъде пълен и щастлив, че земята ще даде плод, а семейството ще бъде заедно и здраво в годината, която предстои.

В съвремието ежедневието и ритъмът на живот често водят до опростяване на празничната маса — днес в обичайното великденско меню присъстват задължително яйца, козунак и основно ястие като агнешко, но много семейства все повече се връщат към идеята за изживяване, разнообразие и настроение, вместо само към количеството храна.

Тайната на великденската трапеза може да бъде най‑добре изразена с една проста мисъл: не е важно колко е голямо ястието, а колко смисъл има във всяка малка хапка — защото празникът обединява хората около масата и носи усещане за общност, споделеност и надежда.