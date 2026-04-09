Двама души загинаха при самолетна катастрофа, последвана от пожар, на малко летище в американския щат Аризона, съобщава Асошиейтед прес, цитирайки местните власти.

Кметът на град Марана, Джон Пост, уточни, че самолетът е излязъл от пистата и се е запалил. Говорителката на градската администрация, Вик Хатауей, потвърди, че на борда са се намирали двама души, чиято самоличност все още не е установена.

Полицейското управление на Марана заяви, че няма информация за други пострадали и че катастрофата не е засегнала други самолети на летището.

Националният съвет за безопасност на транспорта започна разследване на инцидента с самолет от типа „Пайпър PA-32“.

Град Марана се намира на около 32 километра северозападно от Тусон.