Земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер разтърси източния турски окръг Ван, съобщи Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Трусът е станал в 8:52 часа местно време, като епицентърът му е бил в района на Тушба на дълбочина около 7 километра. Разклащането е усетено и в съседни окръзи.

Няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети. Оценката на ситуацията на място продължава, уточняват от АФАД.

Турция се намира в сеизмично активен район, пресечен от Северноанадолската разломна линия, което я прави податлива на силни земетресения.