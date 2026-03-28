Агенция "Пътна инфраструктура" предупреждава шофьорите, които ще пътуват през високопланинските проходи в страната, да подготвят автомобилите си за зимни условия. В следващите дни се очакват валежи от дъжд, които в планинските райони ще преминават в сняг.

Пет снегопочистващи машини обработват пътя през прохода "Петрохан" към момента Движението през старопланинските проходи се осъществява нормално. Пътните настилки са почистени и опесъчени. Обработването им ще продължи за осигуряване на безопасност за движението.

АПИ призовава шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри и да не изпреварват на снегопочистващата техника.