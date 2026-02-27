Нямаме "ново правителство, нови цени", тук става дума за "ново начало". Хората са истински притеснени за своите сметки.

Това заяви служебният премиер Андрей Гюров на брифинг в Министерски съвет след среща с тримата министри - на енергетиката Трайчо Трайков, министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова и министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, относно множеството сигнали за високи сметки за ток и цените на питейната вода.

В последните дни получихме много сигнали от притеснени граждани за увеличението на цената на водата и високите сметки за ток. Темата естествено се използва за политически внушения, както и за прехвърляне на отговорност. Затова нека бъдем много ясни. Сметките за електроенергия не са изненада. Както знаете, миналата година имаше няколко увеличения на цената на тока - общо с около 14%. Когато към това прибавим и завишеното потребление през студените месеци, логично се стига до по-високи сметки. Това са решения, които са взети преди настоящото управление.

По думите му ситуацията с високите сметки за ток "важи и за водата". "Предложението за повишение на цената беше прието през месец декември от КЕВР и умишлено е било задържано няколко месеца, за да избухне в ръцете на служебното правителство. Това също са назначения и действия, предприети от предишния кабинет", категоричен е Гюров.

До момента, по данни на КЕВР, в много малко от сигналите има установени нарушения, съобщи Трайчо Трайков.

Ако констатираме умишлено нарушение на правилата, законът е предвидил санцкии. Това ще стане в края на проверките, когато сме проверили дали отнякъде нещо не изтича.

Ангажиментът на КЕВР е пълен доклад да има в началото на месец март.

Трайков изтъкна, че отговорност на правителството е да осигури защита на правата на клиентите, както и да следи за регулиране на цените. „Институциите работят в тясна координация и съгласно закона. От началото на мандата ни започнахме работа. Проведохме среща с КЕВР, за да получим доклад за проверките им. Бяха прегледани количествата потребена енергия и голяма част от по-високите сметки се дължи именно на нея. За да проверим дали електромерите отчитат правилно, има допълнителна проверка от независима лаборатория, както и от енергийното министерство. Сверяват се фактурите и показанията на електромерните табла, проверяват се пломбите, както и изправността на съоръженията”, обясни Трайков.

Освен това, по думите му, се провеждат разговори с Фонда за сигурност на енергийната система, който изплаща компенсациите на електроразпределителните предприятия. „Той покрива разликата между по-ниските, регулирани цени, и пазарните, на които се купува ток. Правим сравнение за разликата между цените. Искаме да покрием всички варианти за възможни грешки или злоупотреби. По данни от КЕВР, в много малък процент от сигналите е установено нарушение. Дори и 1 клиент да е ощетен, трябва да бъде спазен законът и загубите да бъдат възстановени. Ако констатираме умишлено нарушение, ще има санкции”, зарече се министърът.

През времето на проверката постъпват нови жалби с подозрения за нередности при по-високи сметки, уточни Трайков. „Накрая ще бъде проверено и дали всички изисквания по закон за компенсиране на клиентите са изпълнени. На всяка жалба ще бъде отговорено индивидуално, а ако има компенсации, се приспада от следващата сметка”, подчерта Трайков.

Трайков изнесе данни колко повече енергия са продали ЕРП-тата през декември, спрямо ноември:

„Електрохолд“ – 33%,

„Енерго Про“ – 47%,

„ЕВН България“ – 41%.

А за януари, спрямо декември, цифрите показват:

„Електрохолд“ – 14,5%,

„Енерго Про“ – 14,3%,

„ЕВН България“ – 16,2%.

Щонова вече сезира Комисията за защита на потребителите за започване на проверки в офисите на трите големи електроснабдителни дружества в страната. Това решение идва след жалбите заради фактурите за ток през януари и последващ анализ на сигналите, постъпили в КЗП от началото на годината.

Министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева заяви, че цените на водата са били координирано вдигнати и то в момент, когато е била в Брюксел.

Цените на водата в България са на пазарен принцип и от вчера координирано бяха вдигнати, отбеляза Бонева.

Министърът на енергетиката отново взе думата и направи аналогия с 2008 година, цената на парното и заяви, че от тогава "Топлофикация" е на дъното.

Виждам много голяма аналогия със случващото се във водния сектор, което е проява на крайна безотговорност, използвана за политически цели, заяви той и добави: В правителството не искаме сметките да бъдат предизборни аргументи.

Бонева заяви, че когато се запознае с цялостната картина, ще даде повече подробности на пресконференция в Министерството, където ще представи и екипа си. Ще предложа на премиера публично да покани нас и независимия регулатор, така че българите да знаят, че институциите работят заедно, така че българите да имат вода за празниците, заяви още министърът.

В края на миналата година от МРРБ съобщиха, че ВиК операторите, част от системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в състава на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, както и ВиК-Русе и ВиК-Йовковци (обл. Велико Търново), няма да повишават от 1 януари 2026 г. цените на водата, обявени с решение от 22 декември 2025 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране.

В отговор на друг въпрос, който също бе за цените на водата от 1 март, но министърът остана с впечатлението, че питането е за промените от 1 март в модела на тол таксуване за тежкотоварни превозни, Бонева каза, че те няма да се случат от тази дата. “Не, питах в Брюксел, на 24-ти е срокът по директивата. Така че говорила съм с ръководителя на ТОЛ-а и той е съгласен, че не е необходимо да тревожим българите сега за 3-ти март, така че ситуацията там е спокойна“, каза министърът.

От 1 март 2026 г. се очакваше да влязат в сила промени в модела на тол таксуване за тежкотоварни превозни средства над 3,5 тона в България, като към съществуващите тол тарифи трябваше бъде добавен нов компонент, който отчита емисиите на въглероден диоксид (CO₂) на превозното средство. Това е част от европейските мерки за намаляване на вредните емисии и насърчаване на по-екологичен автомобилен транспорт.