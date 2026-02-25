На 7 март в салон „Априори“ в Бургас от 13:00 до 18:00 часа ще се проведе благотворителна акция на фондация „СМАРТ ОАЗИС“ „ДобраПерука – Коса за Надежда“.

В рамките на инициативата всеки желаещ ще може да дари коса и да получи безплатна прическа от опитни фризьори.

Фондация „Смарт Оазис“ съвместно с доброволците от Обществения съвет Несебър вече са подготвили 180 готови перуки, които ще бъдат дарени на жени и деца, преминаващи през онкологично лечение. Целта на акцията е да подари увереност, грижа и внимание на тези, които най-много се нуждаят от тях.

По време на събитието ще може също така:

● да получите консултация от специалисти относно грижата за косата и здравето;

● да се запознаете с дейността на фондацията и да разберете как можете да помогнете;

● да подкрепите инициативата и да допринесете за даряването на перуки на нуждаещи се.

Акцията се провежда с подкрепата на нашите партньори:

● салон „Априори“, който предоставя място и фризьори;

● доброволците на фондация „СМАРТ ОАЗИС“, които съдействат в организацията и провеждането на инициативата;

● сладкарска верига “Марс”, която ще подготви почерпка и сладкиши за гостите;

● Photo | Video: raff.lover, който ще заснема важните моменти от събитието;

● beauty-партньори, който ще осигури козметични подаръци.

Фондацията кани жителите на Бургас да се присъединят към инициативата, за да подарим грижа и увереност на хората, които най-много се нуждаят от тях.

Желаещите да дарят коса могат да се запишат предварително, за да получат безплатна прическа в удобно за тях време. Регистрация и подробности са достъпни на сайта на фондацията: smartoasis.org.