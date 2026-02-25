Във връзка с решение на Министерски съвет президентът Илияна Йотова подписа указ, с който се прекратяват правомощията и се освобождава от длъжност главният секретар на Министерството на вътрешните работи главен комисар Мирослав Рашков.

Вчера президентът поиска допълнителни документи за отстраняването му.

Днес Рашков бе изслушан в парламента. Той категорично отхвърли всички мотиви, с които бе поискано отстраняването му като главен секретар на МВР.

Заставам на най-високата трибуна в България в качеството ми на български полицай и професионалист с 20-годишна кариера в МВР, обяви Рашков. За мен професията на полицай е символ на смелост и себеотдаване в полза на гражданите и обществото, посочи той.

Рашков опроверга някои от мотивите, с която му ябе поискана оставката.

Според служебният вътрешен министър Емил Дечев оставката на Рашков бе поискана заради проведените местни избори в Пазарджик, където е имало лоша организация и бавна реакция. Дечев посочи и ужасяващото престъпление на хижа „Петрохан“ и отсъствието на главния секретар, както и на неговия заместник пред медиите, за да обяснят какви данни има и какво се е случило, което даде възможност за развихрянето на всякакви теории. Днес Рашков заяви пред парламента, че се е въздържал от изяви, за да може да се работи спокойно по всички версии.

От началото по случая “Петрохан“ в публичното пространство се появиха множество коментари, свързани с лица и неправителствени организации, принадлежащи към определен политически кръг, каза Рашков. Заради това и за да бъде запазен обективният ход на действията на разследващите, както и за да бъде гарантирана равнопоставеността на всички издигнати версии, съм се въздържал от предоставянето на публична информация по случая, заяви Рашков.

Дечев акцентира и върху „провала при разследването на заплахите към кмета на Бистрица“ и това, че маскираните с бухалки, нахлули през лятото в офиса му, не са разкрити. Вътрешният министър е установил, че главният секретар, който е на най-висшата професионална длъжност в МВР и който трябва да бъде за пример, не си плаща глобите за фишове по Закона за движение по пътищата. След наложена проверка от страна на Дечев и последвал теч на информация, обаче, Мирослав Рашков е платил глобите си, стана ясно от думите на служебния министър на вътрешните работи.

Като друг аргумент за освобождаването на Рашков е, начинът по който ръководената от главния секретар полиция реагира на провокациите на екстремисти, създадени на протестите на 26 ноември 2025 г. По думите на министъра реакцията е била бавна, некачествена и неефективна, което е довело до палежи на сгради, до хвърляне на камъни и други твърди предмети. Тези действия застрашиха здравето на протестиращите и на полицаите, каза Емил Дечев.

Днес Рашков заяви пред депутатите, че на протеста на 1 декември Столичната община не е съгласувала провеждането на шествието същия ден. Оценено е, че има голяма вероятност за нарушения на обществения ред, разясни Рашков. Органите на реда са призовавали за мирно протичане на събитието, имало е и срещи с организаторите на акцията. Задържани са 75 души, 23 от тях са известни на МВР, оповести Рашков. Той подчерта, че не е имало нито един тежко пострадал гражданин по време на протеста.

За главен секретар бе назначен Георги Кандев.