Швейцарската група „Литаско“ (Litasco), член на групата „Лукойл“ и акционер в подразделенията „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл България“ ЕООД, е изпратила на 19 февруари до българските власти уведомление за възникнал спор и заявява намерението си да използва всички правни инструменти, включително да инициира арбитражно производство пред Международния съд за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID). Това се съобщава в изявление, публикувано на интернет страницата на „Литаско“.

Подаденото уведомление се основава на спогодбата между Швейцарската конфедерация и Република България за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, както и на Договора за Енергийната харта, се посочва в съобщението.



Според „Литаско“ мерките, предприети от България спрямо подразделенията, работещи на нейна територия, представляват нарушаване на задълженията на страната по инвестиционната спогодба и Договора за Енергийната харта и по-точно - незаконно отчуждаване на инвестициите на "Литаско" без компенсация, отбелязва компанията.

През ноември парламентът на България прие законодателство, въвеждащо външно управление за „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, „Лукойл България“ ЕООД, и други дружества от групата на концерна, работещи в страната, припомня компанията, според която въвеждането на външно управление, последващите действия, предприети от него, както и други други действия на Република България, които са предшествали или са последвали налагането на външно управление (включително прекратяване на концесията по отношение на терминала в пристанище „Росенец"), са засегнали съществено инвестициите на „Литаско“ в нейните български дъщерни дружества и са довели до значителни загуби за групата.

Дни след законовните промени „Лукойл“ обяви, че си запазва правото да потърси съдебна защита на своите права и законни интереси в България.

Тогавашният премиер Росен Желязков аргументира назначаването на особения търговски представител с факта, че рафинерията е елемент от критичната инфраструктура, за която държавата има своите ангажименти в полза на обществото. Целта, по думите му, бе след 21 ноември тя да продължи своята оперативна дейност безпрепятствено.

САЩ наложиха санкции над "Роснефт" и "Лукойл" на 23 ноември, припомня БТА.

В същия ден подобни санкции наложи и Великобритания.