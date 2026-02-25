С любознателност и вдъхновение третокласничката Велина Ишкиева от ОУ "Любен Каравелов" донесе повод за гордост, спечелвайки първо място в категория Junior на конкурса „Млад писател“, организиран от Ротари България – Дистрикт 2482 и Rotary District 1240.



Талантливата Велина Ишкиева, въпреки крехката си възраст, вече впечатлява с изключителна зрялост на словото. Тя пише както разкази, така и стихотворения, а вдъхновение открива в личните си преживявания, в прочетените книги и в богатото си въображение.

Умело преплита реалност и фантазия, създавайки творби, които се отличават със своята искреност, чувствителност и оригиналност.

Нейните текстове носят онази чистота и неподправена емоция, които могат да трогнат и най-взискателния читател. Неслучайно всяка нейна творба се забелязва и запомня.

Произведенията на младите автори бяха оценявани от авторитетно жури в състав: Здравка Евтимова – председател, Роза Боянова – член, и Десислава Крачолова – член. Признанието от толкова утвърдени имена в българската литература прави успеха на Велина още по-значим.

Тази награда е не просто отличие, а доказателство, че талантът няма възраст и когато сърцето говори чрез думите, светът става по-красив.