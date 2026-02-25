Българският трибагреник бе издигнат на 16-метров пилон в поморийското село Страцин. И се превърна в ясен пример за патриотизъм, уважение към миналото и отговорност към бъдещето.



Инициативата е по повод 3 март и е на Тодор Петев, който с помощта на "Лайтинг Инженеринг" постави фундамента.

Община Поморие изказа своята благодарност за родолюбивото дело, а трибагреникът ще напомня жителите и гостите на Страцин за силата на вярата, саможертвата и стремежа към независимост, които са в основата на нашата национална идентичност.