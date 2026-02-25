Източна България ще попадне днес следобед под въздействието на конвективни превалявания, които обаче няма да бъдат от дъжд, а от сняг. Очакват се краткотрайни, само че тук-там интензивни снеговалежи, а в обособени региони не е изключено даже да се чуят гръмотевици – събитие, известно като " снежна гръмотевична стихия “. Това оповестиха синоптиците от Meteo Balkans.



Как се образува снежна гръмотевична стихия?



Снежната гръмотевична стихия (наричана още thundersnow или мълниеносен сняг) е рядко и впечатляващо събитие — гръмотевична стихия, при която вместо дъжд вали сняг, а от време на време и доста интензивно.



Образува се по съвсем същия метод като елементарната лятна гръмотевична стихия, само че при доста по-студени условия. Ето главните стъпки и условия:



Необходими съставки (рецептата за thundersnow)



Влага (достатъчно водна пара) — нормално от топъл, мокър въздух покрай повърхността или от прекосяване на леден въздух над по-топла водна повърхнина (море, езеро). В този случай над сушата.



Силно издигане (lift / конвекция) — въздухът би трябвало да се издига бързо и високо нагоре.



Нестабилност (атмосферна нестабилност) — топъл въздух изпод + доста леден въздух от горната страна → огромна температурна разлика по вертикала.



Температура покрай земята под 0 °C — с цел да пада дъждът като сняг, а не като дъжд.



Днес в Източна България се чака да премине леден атмосферен фронт. Бързото навлизане на доста леден въздух от горната страна, ще докара до образуването на изолирани снежни гръмотевични стихии.