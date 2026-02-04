За 5 февруари 2026 г. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издава третата, най-висока степен (

Червен код за очаквани значителни валежи издаде Националният институт по метеорология и хидрология за утре, 5 февруари. Той важи за южната част от областите Смолян и Кърджали.

Оранжев код за значителни валежи е обявен за областите Хасково, Сливен и Стара Загора, а жълт код за областите Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Ямбол, Бургас, Варна, Шумен, Габрово и за южните общини в области Ловеч и Велико Търново.

Жълт код за поледици е в сила през първата половина от денонощието в 7 области в северозападната част от страната и в северните райони от области Ловеч и Велико Търново.

През следващото денонощие времето в България ще бъде предимно облачно, на места в низините и котловините – и мъгливо. След обяд от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу четвъртък, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Вятърът ще бъде слаб, в много райони и ще стихва, а в Североизточна България и в районите близо до северните планински склонове ще духа умерен вятър от юг-югоизток.

Минималните температури ще бъдат предимно между минус 8° и минус 3°, по-високи – в Южна България, а максималните – между 4° и 9°, по-ниски – в районите с трайна мъгла. В София минималната температура ще бъде около минус 1°, а максималната – около 3°. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца. През следващото денонощие ще се понижи значително.



По Черноморието ще бъде предимно облачно, но без валежи. Ще духа умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 6°-8°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



В планините ще бъде предимно облачно. След обяд и привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 2°.



В четвъртък ще бъде облачно, с валежи от дъжд, значителни – в Рило-Родопската област, на места в Източна България и Централния Предбалкан. В Дунавската равнина валежите ще бъдат слаби, там има условия за образуване на поледици. В планините над 1800 метра надморска височина ще превалява сняг. Ще духа до умерен, югоизточен вятър.

Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 0°, по-високи в източните и югозападните райони, а максималните – между 7° и 12°, по-ниски – в Северозападна България, където ще бъде мъгливо. В петък валежите временно ще спират, но по-късно след обяд от югозапад отново ще завали дъжд и валежите бързо ще обхванат страната. Отново, значителни ще бъдат количествата в Рило-Родопската област. (НИМХ)