Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски и до министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков във връзка с постъпили десетки жалби в институцията, в които граждани посочват, че са получили необяснимо завишени сметки за електрическа енергия за периода м. декември 2025 г. – м. януари 2026 г.

В сигналите си хората твърдят, че сметките им за ток са по-високи в сравнение с предходни периоди. Изразяват и притеснения, че липсва ясна, публична и разбираема информация за начина на формиране на дължимите суми.

Особено тревожни са сигналите на социално уязвими хора, най вече пенсионери, които споделят, че не могат да се справят с високите сметки.

Гражданите настояват за институционална намеса, проверки на отчитането на електромерите, както и за контрол върху начина, по който енергийните дружества формират фактурите за ток. В редица жалби се посочва и рязко и необяснимо увеличение на потреблението на ток.

Предвид нарастващото обществено напрежение, отразено и в медиите и социалните мрежи, омбудсманът препоръчва да бъдат извършени самостоятелни или съвместни проверки на електроенергийните дружества относно формирането на сметките за електроенергия за периода ноември 2025 г. – януари 2026 г.

Омбудсманът настоява също да бъде обърнато внимание на възможността електроснабдителните дружества да предоставят опция за разсрочено погасяване на задълженията, за да не се допуска прекъсване на електроснабдяването. Практиката на институцията показва, че подобен подход не се прилага от всички доставчици.

Омбудсманът очаква своевременни и обективни проверки, както и публичното им оповестяване.