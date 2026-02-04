Лавина от сигнали за незаконно заснемане на жени по време на процедури за лазерна епилация в козметични студиа заливат районните управления на полицията из цяла България. Потърпевши са стотици, сред тях само в Бургас, са непълнолетно момиче, бременна жена, магистрати, журналисти и пр., но точния брой на клиентките, чиито голи изображения са изтекли в десетки платени порнографски сайтове, все още не може да бъде установен. „Към момента продължават да постъпват активни сигнали в различни районни управления, включително извън Бургас. Поради това е трудно да се посочи точна бройка. Очаква се броят на сигналите да нараства“, заяви на извънреден брифинг гл. инспектор Асен Фортунов, началник отдел "Икономическа полиция"в Областната дирекция на МВР-Бургас. Припомняме, че скандалът се разрази, след като жена се разпозна в международен порносайт след посещение на козметичен салон „Тифани“ в центъра на Бургас. Ден по-късно бе разкрит втори салон, този път в „Меден рудник“, заснемал тайно клиентките си по време на епилация. Засега няма данни, дали процедурите са били излъчвани в реално време директно в порнографските сайтове, като не е ясно дали и между двата салона има връзка.

Случаят вече излиза извън пределите на страната, а държавното обвинение потърси международна правна помощ за разплитането на цялата схема – от заснемането до разпространението на кадрите.

„След указания на прокуратурата и съдействието на международните организации от интернет пространството са свалени стотици видеоклипове, съдържащи изображения на жени, посетили центрове за епилация и др. процедури, заяви прокурор Щелиян Димитров.

„ Една от основните ни цели е пълното ограничаване на достъпа и завършване на процеса по елиминиране на последващото разпространение на такива клипове и снимки, които накърняват личното достойнство и неприкосновеността на засегнатите лица“, допълни Асен Фортунов.

Разследващите вече са извършили ножество процесуално-следствени действия – претърсвания и изземвания на пет адреса- два търговски обекта и три имота на частни лица. Иззети са DVR устройства, харддискове, телефони и компютърни конфигурации. Тепърва ще се извършват експертизи, които трябва да установят механизма на престъплението.

Към момента обаче задържани няма, а салоните продължават да работят. „Всеки, който е имал достъп до въпросните видеозаписи, потенциално би могъл да бъде разглеждан като лице, свързано с разпространението им. Именно поради това би било несериозно и некоректно на този етап да се посочват конкретни имена или лица като заподозрени. Това изисква задълбочено и прецизно разследване“, заявиха разследващите.

По време на брифинга стана ясно, че официално засега няма данни за потърпевши мъже, чийто записи са попаднали в гей порно сайтове.