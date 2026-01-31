Точно в 12:00 ч. в събота протест ще блокира движението на път I-3 (София – Плевен) на отбивката за село Телиш. Това съобщи Николай Попов, бащата на загиналата на пътя Сияна.

На 31 януари се навършват десет месеца от трагичната смърт на 12-годишната Сияна. В нейна памет и в памет на всички жертви на пътя, в името на живите, се организира протест-блокада, пише той.

Исканията на протеста са:

• Адекватни действия на държавата за спиране на войната по пътищата;

• Извършване на основен ремонт на пътя;

• Намаляване на максимално допустимата скорост за товарни автомобили в ЗДвП;

• Увеличаване на контрола от страна на МВР и ИААА, както и реформа в КАТ и ИААА;

• Правилно управление на средствата от Фонда за пътна безопасност;

• Реформа в правосъдието – Закон за вещите лица, създаване на Институт на вещите лица и ускоряване на сроковете за присъди при дела за отнет човешки живот.

На 28 януари 2026 г. стана нова тежка катастрофа край село Телиш. На заледен участък 46-годишен водач на тежкотоварен автомобил с влекач е изгубил контрол над управлението. Ремаркето е навлязло в насрещната лента и челно е ударило кола. При инцидента загина д-р Цветан Костадинов, анестезиолог, който е отивал на работа в плевенска болница. 58-годишният лекар е бивш кмет на Червен бряг.

"Десет месеца откакто безрасъдсвото, безотговорноста и корупцията доведоха до загубата на една невинна и чиста детска душа. Вместо присъда за виновните, получих дела срещу мен. Тук е така. Десет месеца без Сияна. Ще запаля свещ, но няма да е тихо, както искат някои. Тази тишина, това мълчание ни убиват всеки ден. Аз съм длъжен не да мълча, а да говоря. Мълчанието ни доведе до тук, мълчанието и примирението ни лишава от близките ни. Казвах го много пъти, не дали, а кога е въпросът. И се случи. Български лекар последва Сияна. Цели десет месеца там не загина никой. Точно защото говорих, а не мълчах, а вие бяхте до мен. Но все пак се случи.Не ставайте част от тази статистика. За тях е статистика, за на нас е съдба", пише още Николай Попов, който призовава за участие в протеста.

Камион влачи кола на заледен участък: Бивш кмет загина при тежка катастрофа в Плевенско

Вчера стана ясно, че шофьорът, причинил фаталната катастрофа край Телиш, при която загина д-р Костадинов, е пуснат на свобода с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 8000 евро.