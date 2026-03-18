Жребият за номерата в бюлетината за гласуване на предстоящите парламентарни избори на 19-и април ще бъде изтеглен днес в Централната избирателна комисия.

Също днес ще се проведе и жребият за определяне на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии и коалиции, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР.

За участие в предсрочния вот са регистрирани общо 24 политически формации - 14 партии и 10 коалиции.

Тегленето на жребия ще се извърши публично в 16 часа в сградата на Народното събрание и на него могат да присъстват представители на регистрираните в Централната избирателна комисия партии и коалиции за предстоящия вот. ЦИК прие правила, по които да става това.

Според тях определеният пореден номер е еднакъв за цялата страна и за гласуването в чужбина, и се вписва върху хартиените бюлетини и в бюлетините за машинно гласуване, както и на протоколите на СИК и РИК в изборите за народни представители на 19-и април, предаде БНР.

Номерата на независимите кандидати за народни представители следват номерата в бюлетината на партиите и коалициите съгласно поредността на регистрацията на независимия кандидат от съответната районна избирателна комисия. Когато партия или коалиция не е регистрирала кандидатска листа в многомандатен изборен район в страната, в бюлетината за гласуване в този изборен район не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред.

Формите на предизборна кампания по БНТ и БНР са клипове, диспути и други форми. Редът за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР се определя чрез жребий.