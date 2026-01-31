На 31 януари Православната църква почита паметта на светите безсребреници и чудотворци Кир и Йоан – двама мъже, посветили живота си на болните и страдащите. Те остават в християнската традиция като пример за състрадание, духовна сила и безкористна помощ.

Св. Кир е роден в Александрия и изучава медицина, но избира да лекува без да приема заплащане. Помага на бедни, изоставени и тежко болни хора, воден от убеждението, че истинското лечение идва от любовта и милосърдието.

Св. Йоан, войник от Едеса, чува за него, напуска службата си и се присъединява към делото му. Двамата стават духовни братя и заедно се посвещават на лекуването на хората – без пари, без очакване за отплата. Затова ги наричат „безсребреници“.

По време на гоненията срещу християните двамата са арестувани и подложени на жестоки мъчения, но не се отказват от вярата си. Загиват мъченически през 311 г. в Египет.

След смъртта им започват да се разказват множество случаи на изцеления и чудеса, свързани с молитви към тях. Така те се утвърждават като небесни лечители в православния свят.

Те се почитат като покровители на:

болни и страдащи

хора с тежки заболявания

лекари, медицински сестри и лечители

семейства в изпитания

хора, търсещи духовна опора

В народната вяра се смята, че молитвата към тях на този ден има особена сила за здраве.

Традиции на 31 януари

Денят се възприема като тих и посветен на здравето. Хората палят свещ за изцеление, молят се за близки и си спомнят за болни роднини. В някои райони се приготвя обреден хляб за здраве, който се разчупва в семейството. Вярва се, че ако се разчупи добре, годината ще бъде здрава.

Денят е тих, смирен и посветен на здравето. В много райони на България хората палят свещ за здраве и си спомнят за близки, които се борят с болести.

Забрани според народната традиция

Смята се, че на този ден не бива да се шие и плете, да се пере и мие подът, да се започват нови начинания, да се вдига шум и да има кавги, да се отказва помощ на нуждаещ се. Най-важното правило е да се помогне на болен или беден – в духа на светците.

Кой има имен ден

Празнуват хора с имената Кир, Кира, Киро, Кирил, Йоан, Йоана, Йоанна, Йоанка, Йончо, Йонко, Жан, Жана, Ян, Яна, Яни, Яница.

31 януари остава ден на милостта и надеждата. Спомен за това, че истинската сила е в добротата, а най-големите чудеса понякога започват с едно протегнато ръка.