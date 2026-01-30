От началото на 2026 г. в България са станали 380 катастрофи, при които са загинали 36 души, а 460 са ранени, сочат данни на МВР, цитирани от bTV. Бившият началник на отдел „Пътна полиция“ в ГДНП Росен Рапчев, експерт по пътна безопасност, коментира, че това е сериозен ръст на жертвите през първия месец на годината.

Рапчев обясни, че движение с 50 км/ч при липса на обезопасителни колани е еквивалентно на скок от четвъртия етаж. По думите му голяма част от инцидентите се случват в Северна България, където трафикът е интензивен, а магистрали и скоростни пътища липсват. Комбинацията от гъста автомобилна обстановка и тежки атмосферни условия – мъгла, черен лед, дъжд – често изненадва водачите и повишава риска от катастрофи, добави той.

„Дори с най-добрите зимни гуми няма спасение при черен лед – губиш контрол над автомобила 100%. Решението е да се движим по-бавно, да спазваме дистанция и да не предприемаме изпреварвания“, обясни още експертът, като подчерта, че времето за пътуване не бива да се измерва с минути.

Той акцентира, че зачестяват и инцидентите с товарни автомобили, които се движат по графици.