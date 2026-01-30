Всички приказки за това как от МВР зависят изборите са съвършено неверни. Това е такава глупост, да концентрираш върху МВР резултата от изборите е опасно, заяви министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов в Димитровград. Той е в града заедно с директора на ГДПБЗН главен комисар Александър Джартов за откриване на реновираната сграда на пожарната.

МВР не може да излиза извън правомощията си. Как може в една демокрация изборите да зависят от полицията, попита Митов и добави, че да се говори, че изборите зависят от МВР е дори опасно.

Той смята, че Бойко Рашков не е подходящ за служебен министър на МВР, тъй като трябвало човек, който не се намесва политически в процеса.

Бойко Рашков стана известен с незаконния арест на лидера на опозицията, припомни Даниел Митов и попита Рашков колко купувачи на гласове е хванал.

Дали изборите са честни или не зависи от политическите партии, от Изборния кодекс, МВР охранява, посочи Митов.

Той добави, че бъдещият служебен министър на вътрешните работи не трябва да сменя началниците на ОД на МВР.

Вътрешният министър не трябва да се меси на полицаите, трябва да ги остави да работят и когато се изгради екип, който работи спокойно, без министър, който да им дава политически уклон, не говорим вече за локали в София, резултатите от пътната безопасност е не лоша.

Във връзка с назначаването на главен комисар Явор Серафимов за заместник-главен секретар на МВР, вътрешният министър в оставка каза, че това не трябва да бъде изненада за никой.

Кой ви е казал, че Серафимов е кадър на Калин Стоянов, той работи в МВР от 99-та година. Какъв кадър, обърна се Митов към журналистите в Димитровград.