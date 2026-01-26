Община Бургас уведомява данъчно задължените лица, че от днес вече се приемат плащания за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства за текущата 2026 година.

Установените в Закона за местните данъци и такси срокове за заплащане на посочените задължения са следните: до 30 юни и до 31 октомври. След изтичане на тези срокове, започва начисляването на законна лихва. Заплащането на задълженията за цялата година в срок до 30 април, носи отстъпка върху плащането в размер на 5 %.

Напомняме, че съгласно нормативната уредба, задълженията за съответния местен налог, се погасяват по реда на възникването им, т.е за заплащане на текущи задължения, следва предходните данъчни периоди да бъдат надлежно погасени.

За улеснение на данъкоплатците, Община Бургас предоставя възможност за плащания в брой и чрез ПОС терминали в:

Касов салон на ул. „Александровска“ № 83;

ЦИОГ ул. „Александровска“ №26;

Касите на ЦАУ „Възраждане“ к-с„Меден рудник“ до бл.26;

ЦАУ „Освобождение“ к-с „Славейков“ до бл.49;

ЦАУ „Изгрев“ к-с „Зорница“ бл.47;

ЦАУ „Зора“ к-с „Лазур“, ул. „Перущица“ 67;

ЦАУ „Долно Езерово“.

Плащания могат да се извършват и на касите на Банка ДСК, „Юробанк България“, „Обединена Българска Банка” АД, „Български Пощи“, „Уникредит Булбанк“ АД, „Изипей“, „Айкарт“, „Транскарт Файненшъл сървисис“ в цялата страна.

Справки за задължения и плащания чрез виртуален ПОС терминал, могат да се правят и на официалния сайт на Община Бургас, с КЕП, ПИК от НАП или ПИН код, който може да бъде получен лично или от упълномощено с писмено пълномощно лице в Дирекция МПДТР - ул. „Александровска“ № 83.