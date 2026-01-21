XI Национален литературен конкурс МОРЕ очаква вашите стихотворения. Конкурсът се организира от читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985” със съдействието на Община Бургас и се провежда от 2003 г., във връзка с патронния празник 11 май - Денят на светите братя Кирил и Методий.

Литературният конкурс МОРЕ е явен и в него могат да участват всички желаещи на възраст от 15 до 30 години, разделени в две възрастови групи:

• от 15 г. до 20 г.

• от 21 г. до 30 г.

ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

• Допускат се за участие само творби на морска тематика.

• Приемат се за журиране Стихотворения - до пет броя или цикъл, в т. ч. и хумористични.

• Творбите се изпращат на имейл: konkurs_km@abv.bg текстов формат - docx и не се връщат.

• С изпращането на творбата участникът декларира, че дава съгласието си тя да бъде публикувана и използвана безвъзмездно в събития на народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985“.

• В конкурса участват непубликувани и неучастващи към момента в други конкурси произведения.

• В отделен файл: име и фамилия, телефон/GSM и имейл адрес на автора, дата на раждане, учебно заведение, принадлежност към литературна формация (ако има такава).

Краен срок за предаване на творбите 31 март 2026 г.

НАГРАДИ

Голяма награда на журито - статуетка, грамота, парична награда и издаване на стихосбирка от Издателска къща „Знаци“.

Излъчват се още I, II, III награда /грамота, парична и предметна/.

Номинираните творби се отпечатват след всеки две поредни издания на конкурса.

Организаторите си запазват правото на промени в регламента.

Отличените от журито творби се публикуват в сайта на читалището www.chitalishte-km.org и фейсбук страницата @chitalishteKiriliMetodii.