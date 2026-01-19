Италианският дизайнер Валентино Гаравани, чиито луксозни рокли украсяваха някои от най-елегантните жени в света — от Джаки Кенеди до Одри Хепбърн — почина на 93-годишна възраст.

Емблематичната фигура в света на висшата мода е починал в дома си в Рим, предаде АНСА, позовавайки се на Фондация „Валентино Гаравани“ и на дългогодишния бизнес и житейски партньор на дизайнера — Джанкарло Джамети.

Един от водещите дизайнери на своето поколение — по-известен просто като Валентино — той обличаше световния елит, като негови творения носеха личности от ранга на Елизабет Тейлър и Нанси Рейгън, до Шарън Стоун, Джулия Робъртс и Гуинет Полтроу.

Както на модния подиум, така и в личния си живот Валентино излъчваше лукс до последния детайл — от безупречната си прическа до карамеления си тен, често заснеман с няколко мопса край себе си.

Поклонението ще се състои в залата за прощаване PM23 на адрес Piazza Mignanelli 23 в Рим в сряда, 21 януари, и в четвъртък, 22 януари, от 11:00 до 18:00 часа. Погребалната церемония ще бъде проведена в петък, 23 януари, от 11:00 часа в базиликата „Санта Мария дели Анджели е деи Мартири“, Piazza della Repubblica 8, Рим.