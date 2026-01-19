Утре ще депозирам своята отавка от поста Президент на Република България, обяви в извънредно обръщение към народа тази вечер президентът Румен Радев от Гербовата зала. „Предстои ни битката за бъдещето на Отечесттвото. Готови сме, можем и ще успеем“, каза той. Постът на държавен глава ще поеме досегашният вицепрезидент Илияна Йотова.

„Преди 9 години вие ми гласувахте доверието да работя за България на поста президент. Направихте го отново през 2021 година. Чест и отговорност, които се стараех да оправдая. Обстоятелствата наложиха 7 пъти да назначавам служебни правителства. Днес за последен път се обръщам към вас като президент на нашата България. На първо място да поискам прошка. Благодаря Ви за търпението.“, каза президентът.

„Вашето доверие ме задължава да защитя държавността и нашето бъдеще. Време е да сложим край на примирението, безразличието“, каза още той. „Благодаря на всички честни хора, чиито ръкостискания ми вдъхваха сили.“, заяви още той. Радев благодари на екипа си и на всички хора, с които е работил, както и на съпругата си.