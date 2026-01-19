С официална церемония утре ще бъде открит пътният участък от Димарио до българо-гръцката граница, съобщи на пресконференция областният управител на Смолян Захари Сираков. Той каза, че с пускането в експлоатация на пътната отсечка, от 12:00 часа утре движението през граничния преход "Рудозем – Ксанти" ще бъде отворено за преминаване на автомобили до 3,5 тона. Официалното отваряне ще стане в 10,45 часа.

Пред медиите той показа съобщение от имейл, в което гръцкият му колега Христодулос Топсидис го кани да присъства на официалното откриване на граничния път. Церемонията за откриване на пътя от границата към Ксанти е организирана от гръцките партньори от района на Източна Македония-Тракия. На откриването ще присъства гръцки министър. Това е посочено в поканата от гръцките партньори до областния управител на Смолян Захари Сираков.

Днес на граничния пункт ще бъдат премахнати огражденията, които бяха трън в очите на родопчани, особено след влизането на страната ни в Шенген.

„Това е сбъдната 30-годишна мечта на родопчани. Още отпреди век хората са търгували с Беломорието и от утре вече спокойно ще се развиват туризмът и търговията“, каза кметът на Смолян Николай Мелемов.

Много областни управители и много кметове са работили тези 30 години за отварянето на Беломорския проход, но нека не забравяме, че всичко тръгна от Георгиос Павлидис, когото направихме и почетен гражданин на Смолян точно за това.

Кметът на Рудозем Недко Кулевски също присъства на брифинга и не скри вълнението си от сбъдването на тази мечта.

„И чеверме ще има за добрата новина, която чакаме и за която работим вече три десетилетия“, каза той. Той допълни, че отварянето на граничния преход ще бъде от полза не само за Рудозем, но ще даде и икономически тласък за област Смолян. Инвестиционният интерес към Рудозем през последните години драстично е увеличен, повишени са значително и цените на имотите", каза кметът.

Пътят ще бъде туристически и през него ще преминават автомобили до 3,5 тона. Големи автобуси няма да могат да минават заради стеснен 10-километров участък в района на Мелевия.

Hoвият път e пъpвият лoт oт пo-гoлям пpoeĸт, peaлизиpaн c пoдĸpeпaтa нa пpoгpaмaтa „ИHTEPPEГ Бългapия – Гъpция“. Oчaĸвa ce oтвapянeтo нa пpoxoдa дa дaдe cилeн иĸoнoмичecĸи и тypиcтичecĸи тлacъĸ зa oбщинa Pyдoзeм и цялaтa Cмoлянcĸa oблacт.