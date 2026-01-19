Продължават споровете за ролята на машините в изборния процес у нас.

Промени в ИК в последния момент водят до недоверие в изборния процес

"Винаги е притеснително, когато промените в Изборния кодекс се правят в последния момент, тъй като това от една страна създава "шум в системата" по отношение на организацията на изборите, а от друга страна засяга активното избирателно право на всички нас. Това до някаква степен води до недоверие в изборния процес. Ние с тези промени, които бяха предложени, оставайки настрана, че машинното гласуване в този вид ще бъде отменено, но и ще бъде въведена една нова технология, която ще сканират бюлетините", каза бившият председател на Централната избирателна комисия (ЦИК) Александър Андреев в студиото на "България сутрин".

Юристът отбеляза, че ние не знаем каква ще бъде ефективността при отчитане на резултатите и до каква степен избирателите ще могат да гласуват.

"Също така е важно дали членовете на СИК ще могат да се справят с тази нова технология, която навлиза, без да има период на експериментиране и на всички онези проблеми, които биха могли да възникнат в рамките на изборния процес. Не можем да кажем, че едната машина е по-добра или по-лоша от другата. Ако тръгнем да търсим, всяка една машина би могла да има своите слаби места, които могат да доведат до въпроса дали правилно е отчетен гласът", допълни Андреев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според него е важно при въвеждането на нова технология ясно да знаем какъв проблем искаме да решим с нея.

"Ако ние въвеждаме самоцелно една технология, за да я заменим с друга технология на гласуване, това няма да доведе до решаването на истинските проблеми, а те са свързани с явления, които нямат нищо общо с начина на гласуване. Контролираният и купеният вот са извън рамките на това как се гласува, те съществуват и извън секционната избирателна комисия, а явлението се проявява в секцията, в която се гласува", подчерта гостът.

Бившият председател на ЦИК смята, че ще има спад на избирателната активност.

"Доверието в изборите спада все повече, защото всяка една политическа сила, когато загуби изборите, това, което е виновно, е избирателната система. Тогава тръгваме нея да я променяме, а никой не поглежда върху всички останали въпроси, които стоят по отношение на предизборната кампания, активизиране на гласа на хората. Все повече и повече няма онази активна роля, която имат политическите партии на места, за да могат да убеждават и да представят платформите си. Видяхме, че видеонаблюдението установява явления, които ние познаваме или предполагахме, че съществуват", категоричен е той.

"Срокът от насрочването на изборите до произвеждането им при всички случаи ще е малък, за да имаме пълната картина на нещата. Ако машините вече ги има, е един въпрос, но ако тепърва трябва да бъдат доставени или наети - е друго. За тези два месеца, доколкото разбирам, идеята е да бъдат повсеместно навсякъде, но оставаме настрани въпроса дали това е възможно чисто логистично да се случи", поясни Александър Андреев.

Той добави, че цялостно трябва да бъде обсъден начинът на сформиране на СИК.