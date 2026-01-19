Румен Радев няма време да регистрира партия. Вероятно ще се прибегне до нещо, което е правено и друг път – няколко партии правят коалиция и това е формацията, с която президентът ще се яви на избори. Това каза политологът от „Тренд” Димитър Ганев в Новините на NOVA.

Той обясни, че оттук нататък конституционната процедура ще я води Илияна Йотова, тя ще започне с консултации с политическите сили за номинации за премиер. Възможните варианти са или Андрей Гюров, или човек, свързан със „статуквото”, каза политологът. След като бъде назначен премиерът, два месеца по-късно ще бъдат произведени парламентарните избори, поясни той.

„Радев избра сега да подаде оставка, за да не участва в процеса на съставяне на служебен кабинет и избор на служебен министър-председател”, коментира още Ганев. Той посочи още, че логиката на тези действия е следната – президентът да се разграничи от служебния кабинет, за да не последват обвинения, че е назначил такъв, който да проведе изборите, в които той ще участва.