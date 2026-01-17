Щъркелът, който приковаваше вниманието на жителите и пътуващите край бургаския кв. Ветрен, вече не е на студа, а е на възможно на сигурното място – на топло и под медицинско наблюдение в Бургас. Той крачи важно-важно във ветеринарна клиника Sity vet, която е единствената в морския град, която има опит в грижите и лечението на диви птици.

„Тази вечер имаме специален гост... Това е щъркелът от квартал "Ветрен" град Бургас. След многократни сигнали за птицата, които получихме, вече е на сигурно място. За съжаление не можеше да бъде прибран по-рано, защото не допускаше някой близо до себе си и отлиташе веднага.

Днес сам е влязъл в параклиса и залавянето му вече беше възможно. Специални благодарности на дамата, която го транспортира до нас“, обявиха от клиниката. Дългокракият пациент се чувствал добре, а „домакините“ вече му предложили подходяща храна.