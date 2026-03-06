По повод Международен ден на жената, Медицински център New Life в Бургас започва кампания с безплатни консултации за жени, които искат да се погрижат за своето репродуктивно здраве. Инициативата ще продължи до края на март – месецът, символично свързан с жените и грижата за тяхното здраве.

Основната цел на кампанията е ранното откриване и навременното лечение на заболявания, които често стоят в основата на проблемите с фертилитета. Прегледите са насочени към жени с нарушения на менструалния цикъл, пациентки с неуспешни опити за забременяване или с безрезултатни бременности.

Дамите ще могат да се възползват от индивидуални консултации със специалистите по акушерство и гинекология д-р Ивон Ангелова и д-р Дарина Давидова, които имат дългогодишен професионален опит в Бургас.

По време на срещите, пациентките ще получат професионална оценка на своя репродуктивен статус, както и насоки за следващи стъпки при планиране на бъдеща бременност с по-големи шансове за успех.

Записването за консултация се извършва предварително на телефон 056/ 55 55 99.

„На 8 март искаме да дадем възможност на всяка жена да обърне внимание на своето здраве – както за бъдещо майчинство, така и за ежедневното си гинекологично благополучие“, споделят от екипа на медицинския център.

МЦ New Life предлага широк спектър от репродуктивни услуги и гинекологични терапии, насочени към здравето, комфорта и благополучието на жените. Специалистите в центъра работят с индивидуален подход, за да подкрепят пациентките по пътя към майчинството и по-доброто гинекологично здраве.