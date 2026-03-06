Емоцията на поколения бургазлии- зала “Младост”, е готова за още много незабравими събития. На 21 март е първият волейболен мач там. Имаме още работа по озеленяването пред нея, но дотогава ще сме готови, обяви кметът на Бургас Димитър Николов..

"Ремонтът на зала “Нефтохимик” също напредва. Двете сгради вече са санирани и с нови фасади. В момента сме се концентрирали върху вътрешните ремонти. Всичко ще се подмени, така че да е максимално комфортно за тренировки.

Следва зала “Бойчо Брънзов”, която започваме скоро. Всички клубове, които тренират в нея ще се прехвърлят в “Младост” докато тече ремонтът.", добави той.